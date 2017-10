Calw Arbeiten liegen in den letzten Zügen

"Wir sind nach wie vor im Zeit- und Kostenplan", freut sich Benjamin Knoll, Geschäftsführer des TSV, der mittlerweile selbst unter die Bauleiter gegangen ist. Denn während für den Roh- und Innenausbau Bauleiter Horst-Hans Wolff von der Firma Brodbeck die Oberaufsicht hatte, sind nun die vom TSV direkt beauftragten Firmen an der Reihe. Bereits nahezu abgeschlossen sind die Arbeiten an der Fotovoltaik-Anlage sowie an der Sauna. Zudem wurde die Theke im Eingangsbereich eingebaut und die ersten Fitnessgeräte wurden auch bereits angeliefert.

In dieser Woche wird es dann für den sportlichen Leiter Clemens Alex und sein Team ernst: Denn die Anlieferung des gerätegestützten Gesundheitsbereich – und damit das Herzstück des Sportzentrums – geplant. Der Traum des TSV wird dann endgültig Wirklichkeit. Das spürt Clemens Alex bereits jetzt jeden Tag bei der Arbeit in der alten Geschäftsstelle am Kirchplatz: "Täglich rufen Mitglieder an, die sich bereits für eine Mitgliedschaft im Sportzentrum entschieden haben, und wollen ihren Anamnese-Termin während des Probebetriebs vereinbaren, zudem wächst auch die Nachfrage nach unserem neuen Angebot unter vielen Fitness-Neulingen."

Für die bietet der TSV ab dem 6. Oktober immer montags, mittwochs und freitags von 17 – 19 Uhr die Möglichkeit, sich im neuen Sportzentrum vor Ort beraten zu lassen und den Neubau zu besichtigen. Zudem lockt der Verein mit einem attraktiven Frühbucher-Angebot, das unter anderem kostenloses Training während des Probebetriebs beinhaltet.

Mehr Informationen dazu sowie zum gesamten Angebot des TSV Sportzentrum gibt es beim sportlichen Leiter Clemens Alex – und zwar sowohl telefonisch über die TSV-Geschäftsstelle als auch per E-Mail an alex@tsvcalw.de.