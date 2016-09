Calw Arbeit hilft Grauen des Krieges zu vergessen

Kreis Calw. Seine Freunde und Bekannten können ihn nicht verstehen: "Warum arbeitest du für einen Euro die Stunde?", fragen sie und schütteln den Kopf. Doch das Geld ist Raad Salih Al-Shateri nicht wichtig. "Ich muss einfach arbeiten", sagt der 39-Jährige aus dem Irak mit ernster Miene. "Ich habe so viel Schlimmes gesehen. Das will ich alles so schnell wie möglich vergessen. Da ist die Arbeit wie eine Therapie für mich."

Im Januar kam der Mann aus dem kurdischen Teil des Irak zunächst in die – inzwischen wieder geschlossene – Kreiserstaufnahme in Bad Wildbad. Inzwischen lebt er in der Unterkunft in der Hengstetter Steige in Calw. Er selbst war es, der schnell auf die Betreuer des Landratsamtes zukam. "Bitte gebt mir Arbeit, ich kann gut malen", mit diesen Worten habe er sich gemeldet, erinnert sich Ralf Bühler, Leiter der Abteilung Integration und Flüchtlinge im Calwer Landratsamt. "Und für Maler gibt es in unseren Unterkünften überall etwas zu tun." Und dass der Iraker bei seiner Vorstellung nicht übertrieben hat, das kann Bühler inzwischen bestätigen: "Er macht seine Arbeit wirklich gut." Al- Shateri bekommt dafür zusätzlich zu seinen Grundleistungen 1,05 Euro die Stunde. "Damit hat er am Ende des Monats 100 Euro mehr in der Tasche als andere Flüchtlinge, die nicht arbeiten", rechnet Bühler vor. Doch er sagt es immer wieder: Das Geld ist ihm nicht wichtig. Er mag die Menschen. Er will ihnen helfen. Er will arbeiten – um zu vergessen. Selbst wenn es kein Geld dafür bekommt, packt der Mann aus dem Nordirak kräftig zu – etwa im Haushalt seiner Nachbarn, einer Familie mit Kind aus Russland.

Alaa Darwesh würde liebend gerne im Kreis Calw in seinem eigentlichen Beruf arbeiten. Der 28-jährige Neurochirurg floh vor gut einem Jahr aus der Hölle von Homs aus dem syrischen Bürgerkrieg unter abenteuerlichen Umständen nach Deutschland, ließ seine Familie – er hat zwei Kinder im Alter von einem und drei Jahren – dort zurück. Er kam nach Calw und kümmerte sich schnell um seine Integration, spricht inzwischen sehr gut Deutsch. Doch der Traum, wieder als Arzt hier zu arbeiten – er kann sich sogar eine eigene Praxis nur für Flüchtlinge vorstellen – der lässt sich nicht so leicht in die Tat umsetzen. Trotz guter Sprachkenntnisse muss Darwesh noch einige bürokratische Hürden überwinden.