Calw Anwohner begrenzen Schaden

Calw-Holzbronn. Holzstämme, die am Holzbronner Gemeindeschuppen in der Bannstraße gelagert waren, sind In der Nacht zu Donnerstag in Brand geraten. Die Feuerwehr wurde um 0.45 Uhr alarmiert. Bis sie eintraf, bekämpften Anwohner mit Feuerlöschern die Flammen.