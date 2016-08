Calw Antje Häusser fühlt sich bei Aurelianern wohl

Gleich nach den Ferien stehen für sie wichtige Planungen an. So muss zum Beispiel der Einsatz von Aurelius Sängerknaben an der Oper Straßburg, der Semperoper in Dresden und an der Staatsoper in Berlin organisiert werden. Dabei wirken die Aurelianer unter anderem bei der Aufführung der "Zauberflöte" und der Oper "Königskinder" von Humperdinck mit.

"Die vielen verschiedenen Kontakte, die so bei meiner Arbeit zustandekommen, sind unglaublich bereichernd", freut sich die junge Frau. Auch die Aufführung des großen Projektes "Messias" in der Calwer und Nagolder Stadtkirche im Herbst wirft ihre Schatten voraus.

Von Vorteil

Häusser lässt keinen Zweifel daran, dass es bei einer so kreativen Tätigkeit wie der ihren von Vorteil ist, wenn man selbst Freude an klassischer Musik hat. Und die hat die ehemalige Schülerin der Musikschule Calw und Abiturientin mit Leistungskurs Musik zuhauf. Sie selbst spielt Klavier und Blockflöte für den privaten Gebrauch. "Schon durch das tägliche Proben im Haus und durch die Betreuung der Knaben höre ich viel klassische Musik", unterstreicht sie im Gespräch mit unserer Zeitung.

Häusser ist der Raum Calw bestens bekannt. Sie ist in Simmozheim aufgewachsen, besuchte dort die Grundschule und anschließend das Johannes-Kepler-Gymnasium in Weil der Stadt. Danach entschied sie sich für das Studium zur Kommunikationsdesignerin in Konstanz. Anschließend war sie im Bereich Design, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit an der Universität Stuttgart tätig. Später folgte eine Tätigkeit in der freien Wirtschaft. Zu ihrer Konstanzer Ausbildung gehörte das Fach Fotografie.

"Auch diese Kenntnisse kommen den Chören zugute", sagt Häusser, denn sie dokumentiert die zahlreichen Auftritte der Aurelianer. Erholung sucht die agile Aurelius-Managerin beim Besuch von Kon- zerten, Theateraufführungen und kabarettistischen Veranstaltungen. Außerdem liest sie gerne gute Bücher und verbringt freie Zeit am Meer.

Neben dem harmonischen Umfeld an ihrem Arbeitsplatz schätzt Häusser das anheimelnde Flair von Calw. Dies habe sich während der Jahre ihrer Abwesenheit erfreulich positiv verändert. Besonders die Calwer Fußgängerzone hat es ihr angetan. "Hinzu kommt, dass sich Calw momentan touristisch und kulturell sehr interessant darstellt", freut sich Häusser.