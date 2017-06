Calw Ans "Jahr ohne Sommer" 1816 erinnert

Vor mehr als 200 Jahren

Die Hobbyhistorikerin setzte dabei beim jüngsten Aktionstag in der Einrichtung ihre Erkenntnisse in den Kontext zum Zeitgeschehen.

Wie sie berichtete, haben vor mehr als 200 Jahren Benjamin und Katharina Lörcher das stattliche Bauernhaus erbaut, nachdem sie zuvor das frühere Schaible-Haus abgebrochen hatten. Schöffler erinnerte an das "Jahr ohne Sommer" 1816, das auch in Altburg seine Auswirkungen hatte. Verantwortlich dafür war der Ausbruch des Vulkans Tambora auf einer Insel Indonesiens. Aufgrund dieser Umweltkatastrophe fiel die Ernte in der Landwirtschaft fast aus. "Der nasse Herbst ging nahtlos in einen kalten Winter über und die Menschen litten Hunger", so die Hobbyhistorikerin. Harte Schicksale, äußere Einflüsse und persönliche Ereignisse hätten das Leben der Familien geprägt. Im heutigen Bauernhausmuseum habe es über die Jahre viele personelle Veränderungen gegeben.