Calw Angeklagter: "Ich bin kein Bundesbürger mehr"

Der andere Vorwurf, der gegen den 61-Jährigen im Raum steht: Steuerhinterziehung und Fahren eines Fahrzeugs ohne Haftpflichtversicherung.

Dem städtischen Vollzugsbeamten war das Fahrzeug, das am Unteren Ledereck im verkehrsberuhigten Bereich stand, gleich aufgefallen – wegen seines grünen Kennzeichens "ME-NSCH", das zudem versehen war mit dem Stempel eines ominösen "Deutschen Heimatbundes – im Geist der deutschen Stämme." Was dem Ordnungshüter spanisch vorkam, ist in den Augen des Angeklagten absolut rechtens. In Deutschland müsse niemand sein Fahrzeug versteuern und versichern, wollte der Calwer, der sich selbst als "brav und artig" charakterisierte, dem Gericht glaubhaft machen.

Die Verhandlung wird kommenden Dienstag fortgesetzt.