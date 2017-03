Calw Andreas Perrot als Obermeister bestätigt

In seiner mutmachenden Ansprache schärfte er dabei auch den Blick für die neuen Herausforderungen, die auf dieses Handwerk in den nächsten Jahren zusätzlich zukommen werden. "Die Beschäftigungslage ist von gut bis schlecht, abhängig von den Bereichen, in denen die unterschiedlichen Betriebe tätig sind", hob der erfahrene Innungschef hervor. Aber trotz der relativ guten Be- Beschäftigungslage hätten im zurückliegenden Jahr keine besseren Preise erzielt werden können. Auch sei die derzeitige politische Lage und Entwicklung besorgniserregend.

Der Geschäftsführer der Perrot GmbH & Co. KG Turmuhren und Läuteanlagen Calw wies auf die zunehmende Bedeutung der zukunftsweisenden Elektromobilität hin. Wie sich dies auf die heimischen Betriebe, die als Zulieferer im Automobilbereich tätig sind, auswirken werde, könne man derzeit noch nicht abschätzen. "Dass es aber hier aber einen deutlichen Strukturwandel geben wird, ist sicher", so der Obermeister.

Perrot freute sich darüber, dass im Bereich seiner Innung die Ausbildungszahlen bisher stabil geblieben sind. Früher sei es zudem möglich gewesen, mit zwei bis drei Kunden über 30 bis 40 Jahre hinweg eine stabile Kundenbeziehung zu haben. "Heute ist gefragt, wie unabhängig oder abhängig wir uns von einzelnen Kunden machen", unterstrich er. Deshalb sei es wichtig, seine Kundenzahl zu vergrößern. Auch den Politikern schrieb Perrot klare Worte ins Stammbuch. "Wir müssen leider erkennen, dass die Politik inzwischen Trends und gesell- schaftlichen Entwicklungen hinterherläuft, anstatt selbst Trends und Standards zu setzen", beklagte der Innungschef. Er verwies dabei auf die Schulpolitik und den "Akademikerwahnsinn", der mittlerweile vorherrsche.