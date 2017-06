Calw Am Ende soll es schon der beste Standard sein

Trotz aller Technik können äußere Umstände dafür sorgen, dass die "Empfangs-Balken" auf dem Bildschirm gähnende Leere zeigen. Optische Hindernisse, wie Tunnel oder Berge können nämlich dafür sorgen, dass das Mobiltelefon kein Signal mehr vom nächstgelegenen Funkmasten empfängt und deshalb stumm bleibt. "Die Betreiber berechnen die Topografie bei der Erstellung ihrer Karten nicht ein, sondern nur die Fläche, die theoretisch vom Funkmast abgedeckt wird", erklärt Bernd Land, Beauftragter der digitalen Offensive des Landkreises. Gerade im Kreis Calw herrschen aber durch die vielen Erhebungen und Täler erschwerte Bedingungen.

Aber auch das eigene Handy kann schuld sein, wenn der Bildschirm keine "Empfangs-Balken" anzeigt. "Die Handys unterscheiden sich von der Empfangsleistung her", meint Olaf Hary, stellvertretender Leiter des Führungs- und Lagezentrums im Polizeipräsidium Karlsruhe. Hochwertigere Smartphones etwa seien oft sensibler beim Empfang als günstigere Modelle. Manchmal könne sogar das Wetter die Ausbreitung von Funkwellen beeinflussen, erklärt Michael Reifenberg von der Pressestelle der Bundesnetzagentur. So kann es passieren, dass sich bei starkem Regen plötzlich Funklöcher auftun, wo vorher keine waren.

Bau von 40 bis 50 neuen Masten angedacht

Der Landkreis bemüht sich aktiv darum, das Mobilfunknetz so zu verbessern, dass man – unter normalen Umständen – quasi "durchgängig beim Fahren telefonieren kann", sagt Knörle. Und nicht nur das: Auf lange Sicht soll im Landkreis flächendeckend LTE-Standard, also Internet mit bis zu 300 Megabit pro Sekunde, zur Verfügung stehen. Um diesem Ziel näher zu kommen wurde der Eigenbetrieb Breitband Landkreis Calw gegründet. "Wenn man sich für den Breitbandausbau sowieso quer durch den Kreis gräbt, kann man auch gleich das Mobilfunknetz ausbauen", schmunzelt der Dezernent. Obwohl das eigentlich nicht die Aufgabe des Landkreises wäre, sondern der Mobilfunkanbieter. "Die kommen der Aufgabe aber nicht nach", meint Knörle. Zu gering sei die Wirtschaftlichkeit in ländlichen Gebieten – vor allem in Anbetracht der Topografie im Kreis Calw.

Insbesondere auf der Nagold-Enz-Platte sei das Mobilfunknetz ausbaubar, sind sich Knörle und Land einig. Durch das Engagement des Eigenbetriebs und die konkreten Planungen, sind die Anbieter mittlerweile aktiv geworden. "Es finden Gespräche statt", verrät Knörle. In den kommenden Jahren plant der Landkreis, zwischen zehn und 20 neue Funkmasten oder kleinere Funkstationen zu errichten. "Das würde die Situation schon merklich verbessern", so Land. Langfristig sollen sogar 40 bis 50 neue Masten gebaut werden, zusätzlich zu den rund 80, die es momentan gibt.

Was hat es eigentlich mit der Handy-Anzeige "Nur Notrufe möglich" auf sich? Wenn kein anderes Telefonat funktioniert, warum der Notruf? "Es gibt mehrere Möglichkeiten", erklärt Olaf Hary vom Polizeipräsidium Karlsruhe. Es kann sein, dass das Problem nichts mit dem Empfang zu tun hat, sondern zu wenig Guthaben auf dem Handy ist, um zu telefonieren. Notrufe hingegen sind europaweit kostenlos, weshalb sie abgesetzt werden können. Bei Massenveranstaltungen wie an Silvester könne es vorkommen, dass die Funkmasten belegt sind, sagt Hary. Wird aber ein Notruf gewählt, fliegt stattdessen ein "normales" Gespräch aus der Leitung, um Platz zu machen. Eine dritte Möglichkeit ist, dass das Mobiltelefon tatsächlich keinen Empfang hat, Notrufe aber dennoch möglich sind. In diesem Fall habe der eigene Anbieter das entsprechende Gebiet nicht abgedeckt, ein anderer aber schon, erklärt Michael Reifenberg von der Bundesnetzagentur. Der Notruf wird also über das feldstärkste Netz vermittelt, das verfügbar ist – auch wenn dies nicht vom eigenen Anbieter ist. In einem absoluten Funkloch, das von keinem Anbieter abgedeckt ist, funktioniert aber auch kein Notruf. Wird nur ein lockerer Plausch von einem Funkloch unterbrochen, ist das schon ärgerlich genug. Was aber geschieht, wenn man im Funkloch eine Panne hat? "In einem Gebiet ohne Funkmastabdeckung bleibt nur die Möglichkeit, andere Verkehrsteilnehmer zu bitten, bei nächster Gelegenheit einen Pannendienst zu verständigen", sagt Hary. Wird am Handy "Nur Notrufe möglich" angezeigt, kann das die Rettung sein. Denn obwohl eine Autopanne keinen Notfall im herkömmlichen Sinne darstellt, sei es in diesem Fall in Ordnung die 110 oder 112 zu rufen, betont er.