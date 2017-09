Calw Am 3. Oktober haben die Geschäfte geöffnet

Das Problem sei dabei häufig, dass es keine passenden Teile mehr zu erwerben gebe, diese müssten dann nicht selten eigens angefertigt werden. Ziel des Projekts sei es schließlich, "dass der Gutbrod wirklich durch Calw fahren kann", so Stotz.

Um das Gefährt würdig zu präsentieren, hat sich der Gewerbeverein übrigens vom Brauhaus Schönbuch einen Oldtimer-Ausschankwagen geliehen. Und dort werden die Mitglieder des Gewerbevereins persönlich Getränke ausschenken – unter anderem auch Jürgen Ott. "Es geht dabei darum, die Akteure des Vereins präsentieren", erklärt der mit Stotz gleichberechtigte Vorsitzende. Man wolle mit den Menschen ins Gespräch kommen, dem Verein ein Gesicht geben, direkte Rückmeldung von Kunden oder potenziellen Kunden bekommen und Anregungen aufnehmen.

Doch auch abseits des historischen Ausschankwagens wird einiges geboten sein. Besondere Aktionen warten vor allem auf dem Marktplatz (unter anderem Auftritte von Musikern) und am unteren Ledereck (zum Beispiel ein Bungeetrampolin für Kinder). Von der Badstraße bis zum Marktplatz sind der Antik-Flohmarkt sowie der Kunsthandwerkermarkt zu finden. Und in der Altburger Straße veranstaltet der Gewerbeverein einen Flohmarkt für Kinder. Am Verkauf teilnehmen dürfen alle Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen werden im Friseursalon Uschi, Altburger Straße 8, angenommen, oder unter Telefon 07051/3 08 69. Eine Standkaution von fünf Euro fällt an, die bei Teilnahme zurückbezahlt wird.

Rund 60 Betriebe

Parallel dazu macht der Hamburger Fischmarkt Halt in der Hesse-Stadt, von Freitag, 30. September, bis Dienstag, 3. Oktober, vom Ledereck bis zum Brühlpark. Und – nicht zu vergessen – auch rund 60 Läden und Gastro-Betriebe in der Innenstadt sowie das Calwer City Center werden am 3. Oktober geöffnet haben.

Nicht zuletzt wird es auch einen kostenlosen Shuttle-Bus geben, der die Parkplätze auf dem Festplatz Wimberg sowie beim Landratsamt anfährt.

Der Fahrplan sowie weitere Informationen zum Calwer Herbst sind im Internet unter www.calwer-gewerbeverein. de zu finden.