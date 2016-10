Calw Altholz: Begrenzung bei Entsorgung bleibt

Aufhorchen lässt dagegen ein zusätzlicher Hinweis, der seit Mittwoch auf der Internetseite der AWG zu finden ist: "Die Annahme beschränkt sich auf Altholz aus dem Landkreis Calw. Anlieferungen aus anderen Landkreisen werden nicht angenommen", steht dort geschrieben. Ein Hinweis darauf, dass die Lage bei der Altholzentsorgung in anderen Landkreisen noch angespannter als im Raum Calw ist?

"Wir bedienen den Kreis Calw zuerst"

Nein, sagt Helge Jesse von der AWG. "Es ist nicht so, dass uns die Anfragen aus Nachbarkreisen überhäufen", erklärt der Abfallberater. Der Hinweis im Internet sei vorsorglich ausgesprochen worden, damit Firmen – die meist ohnehin recherchieren würden, bevor sie größere Mengen anliefern – sofort wüssten, was Sache ist. Die Regelung habe im Übrigen bereits zuvor bestanden. Denn, so Jesse: "Prinzipiell bedienen wir den Kreis Calw zuerst." Und mit dessen Liefermengen seien die Recyclinghöfe derzeit voll ausgelastet.