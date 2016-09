Calw Altes Gemäuer wird zum Leben erweckt

Chrysi Taoussanis war nach ihrer Schauspielausbildung in Hamburg unter anderem an der Landesbühne Wilhelmshaven und am Landestheater Tübingen (2006 bis 2009) engagiert. Seit 2009 ist sie festes Mitglied des Ensembles am Theater Reutlingen "Die Tonne" (www.chrysi.de).

Unzählige Produktionen

Der gebürtige Dresdner Stefan Töpelmann war und ist als Improvisationsschauspieler, Liedermacher, Musiker und Komponist in unzähligen Bühnenproduktionen zu erleben (www.stefan-toepelmann.de).

Start- und Endpunkt ist der Untere Torbogen beziehungsweise der Haupteingang des Klosters Hirsau. Die etwa eineinhalb bis zwei Stunden dauernde Veranstaltung beginnt um 11 Uhr. Der Witterung entsprechende Kleidung und bequemes Schuhwerk werdeb empfohlen.

Karten sind zu 17 Euro an der Kasse oder im Vorverkauf (Stadtinformation Calw, telefon 07051/16 73 99 oder www.calw.de) zu 15 Euro erhältlich. Ermäßigte Karten gibt es zu zwölf, beziehungsweise zehn Euro. Der Eintritt für Flüchtlinge ist übrigens frei.