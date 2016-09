Calw Altes Damenrad aus Nagold gefischt

Calw. Das war bis Dienstag der Fall. Dann kamen Kinder vom "Kindersommer des Landratsamtes Calw" vorbei. Sie zogen das Rad aus dem Fluss und stellten es an eine Mauer. Die Kleinen waren zuvor auf dem Spielplatz am Brühl und hatten sich am Müll gestört, der dort und in der Umgebung der Nagold lag. Daraufhin ließen sie die neue Sechsfach-Reifenschaukel und andere Geräte links liegen, fingen an, den Müll aufzusammeln und stießen auf das alte Fahrrad. "Ich habe gemerkt, dass es den Kinder Spaß macht", sagt Betreuerin Celina Mittmann.

Erneut viel zu tun

Gestern morgen kamen die Kinder beim gemeinsamen Frühstück auf die Idee, nochmals auf den Spielplatz zu gehen und die Umgebung weiter zu säubern. Nur diesmal hatten sie Müllsäcke und Handschuhe dabei. Als sie an die Nagold kamen, gab es erneut viel zu tun. "Das Fahrrad, das wir am Dienstag rausgeholt haben, lag wieder drin", sagte der elfjährige Jonathan empört. Doch: Jonathan und seine Freunde des Kindersommers, Sammi, Florian und Sofia, ließen sich davon nicht beeindrucken und fischten das Rad erneut aus der Nagold – nur dieses Mal mit einem Seil.