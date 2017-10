Calw Altenpfleger sind gefragt

"Bei einer Altersspanne der neuen Auszubildenden von 17 bis 50 Jahren und der damit verbundenen verschiedenen Lebens- und Berufserfahrung, 19 Frauen und 13 Männer, aus sechs Herkunftsländern, freuen wir uns auf interessante und bereichernde Begegnungen mit den Auszubildenden", sagte Schulleiterin Annette Scheer. Gerade diese Unterschiedlichkeiten machen das Lernen so besonders und sind ein Gewinn für alle Beteiligten.

Vielschichtige Inhalte

Die Ausbildung ist in Theoriephasen am Lernort Schule sowie Praxisphasen in den stationären und ambulanten Einrichtungen der Pflege, in Krankenhäusern, Psychiatrien, Hospizen und weiteren möglichen Instituten gegliedert. Scheer: "Wie vielschichtig und abwechslungsreich die Inhalte sind, vermuten zu Beginn der Ausbildung die wenigsten."