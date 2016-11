Calw Alte Musik aus drei europäischen Ländern

Europäischer Barock lautet das Thema für die "Tage für Alte Musik". "Der Messias", der in Originalsprache aufgeführt wird, deckt den englischen Part ab, hat Händel doch vorwiegend in London gewirkt. Die Fortsetzung findet am Samstag, 12. November, in St. Aurelius in Hirsau statt. Das Calwer Blockflötenconsort mit Astrid Andersson, Andreas Bub, Ute Deussen und Beate Stahl-Erlenmaier spielen mit Dieter Weitz sowie Dmitri Dichtiar (Basso Continuo) italienische Kammermusik des 16. Jahrhunderts. Beginn ist um 19 Uhr.

Tags darauf, Sonntag, 13. November, ab 19 Uhr in St. Aurelius ist Frankreich an der Reihe. Zu hören sind die "Pièces de clavecin en concert, 1741" von Jean-Philippe Rameau, aufgeführt von Swantje Hoffmann (Barockvioloine), Friederike Heumann (Gambe), Leo Schelb (Flöte) und Ricardo Magnus (Cembalo).

Weitere Informationen: Karten für die Konzerte in St. Aurelius gibt es für 14 (ermäßigt zehn) Euro jeweils ab 18 Uhr an der Abendkasse. Für beide Konzerte kosten die Tickets 24 (16) Euro.