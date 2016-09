Calw Altburg hat ganze Menge zu bieten

Es war ein repräsentativer Bau, der notwendig wurde, weil er in einer Erbauseinandersetzung die Zavelsteiner Burg abtreten musste. Noch heute ist der Verwaltungsbau des ehemaligen Burgareals zu besichtigen, der 1626 von Benjamin von Buwinghausen erweitert wurde. 1759 verkaufte dann Alexander von Buwinghausen den gesamten Altburger Besitz an das Herzogtum Württemberg, da er sich nur noch in Stuttgart im Umkreis des damaligen Regenten Carl Eugen aufhielt.

Nächste Station waren das neu renovierte Pfarrhaus, die Remise und die Martinskirche. Pfarrer Gottlieb Christoph Bohnenberger kam 1784 nach Altburg und war sehr beliebt. Seine Experimente mit elektrischem Strom waren der Landbevölkerung aber nicht geheuer.

Er kümmerte sich intensiv um die Renovierung der Martinskirche, insbesondere um eine neue Uhr, damit die Altburger immer wussten, welche Stunde es geschlagen hatte. Das Geläut hatte Jakob von Buwinghausen und seine Frau Sophia Potentia gestiftet. Noch heute kann die größte Glocke aus dem Jahr 1670 bestaunt werden.

An der Sternwarte von Altburg angekommen, erfuhren die Teilnehmer der Wanderung etwas über den Sohn von Pfarrer Bohnenberger, Johann Gottlieb Friedrich. Als Professor für Mathematik, Experimentalphysik und Astronomie in Tübingen erwarb er sich große Verdienste. Seine Arbeiten und Erfindungen stellen die Grundlagen für die Orientierung zu Wasser, zu Lande und in der Luft dar. Als technisch-wissenschaftlicher Leiter der Katastervermessung des Königtums Württemberg unterstützte er die sozialen Bemühungen Wilhelms I. und seiner Frau, der Zarentochter Katharina Pawlowna Romanowa Eine von Eberhard Baumann, Professor aus Stuttgart, gestiftete Büste erinnert an den großen Sohn Altburgs.

Am "Dom von Speßhardt" vorbei

Die Wanderung führte zunächst am Schaugarten der Firma Börlind vorbei, wo etwas über die Firmengeschichte zu erfahren war. Für die Tautropfen-Produkte wird noch heute das in mehr als 100 Meter Tiefe gewonnene Bergquellwasser verwendet.

Weiter ging es auf dem Genießer-Pfad über das Zavelsteiner Brückle zu einer bekannten gastronomischen Einrichtung, wo man sich das Essen schmecken ließ. Zurück über den Theurerweg zum Hof Theurer konnte vom Seniorchef direkt etwas über den geplanten Seminar-Campus in der Natur unter dem Grunzen der Schweine erfahren werden. Am "Dom von Speßhardt" vorbei ging es durch den Wald wieder zurück nach Altburg. Mit dem Gefühl, in Altburg viel Geschichtliches erfahren und noch etwas für die Gesundheit getan zu haben, stieg die Gruppe wieder in den Bus Richtung Stuttgart ein.