Calw Als IHK-Präsidentin will sie Impulse setzen

Beim IHK-Sommerempfang werden außerdem die weiteren Mitglieder des Präsidiums bekannt gegeben, in dem laut IHK-Statuten Unternehmer aus allen Regionen des Kammerbezirks Sitz und Stimme haben müssen. Denn die IHK-Vollversammlung vertritt immerhin die Interessen von 43 000 Mitgliedsfirmen zwischen Maulbronn und Alpirsbach. Besetzt werden alle Ehrenämter für den Zeitraum von 2017 bis 2022, also auf fünf Jahre.

Claudia Gläser, bislang einzige Kandidatin für den Präsidiumsvorsitz, wurde im Januar 2017 für den Bereich Industrie im Landkreis Freudenstadt in die neue IHK-Vollversammlung gewählt. Die studierte Maschinenbau-Ingenieurin und ausgebildete Industriemechanikerin hat die Geschäftsführung der Gläser GmbH 2002 von ihrem Vater und Firmengründer Fritz-Jörg Gläser übernommen, um das Familienunternehmen sukzessive zu einer international agierenden Unternehmensgruppe mit Tochtergesellschaften in den USA und China auszubauen.

Spezialisiert ist Gläser auf die Entwicklung und Montage hydraulischer Steuerblöcke, den Handel mit hydraulischen Bauteilen, Filtration und Laborbedarf sowie den Bau von Spül- und Prüfanlagen für Technische Sauberkeit. Außerdem gehört das europaweit führende hauseigene Labor zur Analyse für Technische Sauberkeit zum Portfolio. Auch an ihren beiden internationalen Standorten unterhält die Unternehmensgruppe eigene Prüflabore für Technische Sauberkeit sowie Beratungs- und Handelsbüros.

Claudia Gläser verfügt über ein breites Netzwerk, das aus ihrem bisherigen Engagement in wirtschaftlichen Ehrenämtern resultiert, zum Beispiel bis 2016 als Vizepräsidentin des Verbandes deutscher Unternehmerinnen (VdU), in den Beiräten von Baden-Württemberg International (bw-i) und der Firma Sonax in Nürnberg oder als Kuratoriumsmitglied beim Flugfeld Böblingen/Sindelfingen. Die Horber Unternehmerin setzt sich für die Förderung von Frauen in MINT-Berufen sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein. Außerdem sind ihr die qualifizierte duale Ausbildung junger Leute und die Verbesserung der regionalen Infrastruktur im Interesse der IHK-Mitgliedsfirmen wichtige Anliegen.

"Der Schwarzwald ist eine starke, internationale Marke", betont Gläser. "Als IHK-Präsidentin möchte ich mich mit meinen Auslandserfahrungen für die gesamte Region einsetzen, um als Initiatorin für unsere heimische Wirtschaft auch auf internationaler Ebene Impulse zu setzen."