Calw Als Dankeschön gibt es noch ein Fest

Schattiges Plätzchen

Ein schattiges Plätzchen an Sommertagen – hauptsächlich für die Eltern der spielenden Kinder – fehlte bisher auf dem städtischen Spielplatz. Marlen Bernhardt aus Holzbronn regte an, das zu ändern. Da keine Haushaltsmittel zur Verfügung standen, schlug Ortschaftsrat Werner Greule Marlen Bernhardt und ihrem Mann Maik vor, dass sie zusammen mit ehrenamtlichen Helfern das Vorhaben "Schattenplatz" im Sommer in Angriff nehmen könnten.

"Ich habe mit Jürgen Vogel vom Fachbereich Planen, Bauen, Verkehr gesprochen, damit die Stadt das Material bezahlt, und er hat für die Umsetzung auch ein paar Vorgaben bezüglich der Standsicherheit gemacht ", berichtet Ortsvorsteher Patrick Sekinger. Die Planung für den neuen Pavillon ging größtenteils zusammen mit Zimmermann Lars Rothfuß aus Holzbronn über die Bühne, und der Schattenspender wurde dann in der vergangenen Woche errichtet.