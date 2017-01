Pssst. Bloß nicht weitersagen. Sonst hätte die auch in Calw noch recht junge Fasnet 2017 möglicherweise ihren ersten Skandal. Was das für Folgen haben könnte: Auslagenscheiben werden eingeschlagen, Geschäfte gestürmt. Und das alles nur, weil da irgendwo in einem Schaufenster am Unteren Ledereck ein Schal der Schramberger Narrenzunft hängt. Wie bitte? Ein Utensil aus der Fünf-Täler- in der Hermann-Hesse-Stadt, mit dem darauf hingewiesen wird, dass auch hier die fünfte Jahreszeit ausgebrochen ist? Das haben die hiesigen Narren nicht verdient, dass man sie so ignoriert. Seit stolzen 13 Jahren machen sich Berghexen, Stoi­grombler, Berglöwen und wie sie sonst noch alle heißen den Buckel krumm, um dieses traditionelle schwäbisch-alemannische Brauchtum zu pflegen und aus Calw eine Fasnetshochburg zu machen. Die Schramberger arbeiten mit ihren fünfeinhalb Jahrhunderten doch auch nur unwesentlich länger an diesem Status. Das hätte derjenige in Calw, der in Sachen Werbung auf die Fasnet setzt, berücksichtigen müssen. Hoffentlich spricht sich das wirklich nicht rum. Sonst kann nur noch auf einen Fasnets-Grundsatz gesetzt werden: Niemand zum Leid, allen zur Freud.