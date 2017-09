Calw Alle Vereine dürfen vom Neubau profitieren

Gemäß dem Vorbild anderer Sportvereine, die ein Sportvereinszentrum gebaut haben und längst erfolgreiche Kooperationen mit anderen Vereinen ihrer Stadt pflegen, war auch der TSV Anfang des Jahres an alle Calwer Sportvereine herangetreten und hatte ihnen das Angebot einer Kooperation gemacht. Die Idee dahinter: Jeder Sportverein kann als Verein Mitglied im Sportzentrum werden. Die Mitglieder des jeweiligen Vereins müssen dadurch nicht extra Mitglied im TSV werden, sondern können Mitglied ihres Vereins bleiben und trotzdem das Sportzentrum zu den Konditionen eines Mitglieds nutzen.

Die Vereine können ihr Angebot dadurch deutlich ausweiten ohne das finanzielle Risiko der Investition und des laufenden Betriebs. Zudem besteht nicht die Gefahr, dass Vereine Mitglieder an den TSV verlieren, weil diese im Heimatverein vielleicht kein passendes Angebot mehr finden und nicht Mitglied in zwei Vereinen parallel sein wollen.

"Wir haben das Angebot des TSV auf die Tagesordnung der nächsten Vorstandssitzung genommen und uns dann auch einstimmig dafür entschieden", waren Martina Fischer, die erste Vorsitzende des TC Blau-Weiß und ihre Vorstandskollegen sofort für eine Kooperation mit dem Sportzentrum. "So weiten wir auf der einen Seite unser Angebot aus, auf der anderen Seite können sich unsere Mitglieder in der tennisfreien Zeit im Winter fit halten", so Fischer weiter, die den Vorsitzenden des TSV Calw, Hugo Bott, Geschäftsführer Benjamin Knoll und den sportlichen Leiter des TSV Sportzentrums, Clemens Alex, Anfang der Woche zur Vertragsunterschrift im vereinseigene Tennisheim begrüßen durfte.

"Wir freuen uns sehr über den Schritt des TC Blau-Weiß Calw", bedankte sich Hugo Bott bei Martina Fischer und ihren Mitstreitern, "und hoffen dass sich noch der eine oder andere Verein anschließt." Während Alex im Anschluss Fragen zur Mitgliedschaft im Sportzentrum beantwortete, überreichte Knoll symbolisch das Willkommensangebot an alle Mitglieder des TC Blau-Weiß Calw, welches über den TC-Vorstand allen Mitgliedern zugänglich gemacht wird.

Für Informationen zur Vereinskooperation steht Geschäftsführer Benjamin Knoll, zum gesamten Angebot des TSV Sportzentrum der sportliche Leiter Clemens Alex sowohl telefonisch über die TSV-Geschäftsstelle als auch per E-Mail an knoll@tsvcalw.de sowie alex@tsvcalw.de zur Verfügung.