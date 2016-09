Calw All inclusive – einmal um die ganze Welt

Von Deutschland ging es zuerst nach Asien. Dort berichtete ein Einheimischer von der Speisung der 5 000 und brachte den Teilnehmern das Essen mit Stäbchen bei.

Das Abenteuer wurde in Neuseeland fortgesetzt. Hier machten sich alle Teilnehmer auf die Suche nach einem verlorenen Schaf.

Geschicklichkeit wird auf die Probe gestellt

Am dritten Tag brachen die Urlauber in die Schweiz auf. Beim Besuch in einer Käserei wurde das Geschick jedes Einzelnen auf die Probe gestellt. Außerdem erfuhr die Reisegruppe, dass man zusammen mit Gott große Berge an Herausforderungen bewältigen kann.

An dem darauffolgenden Tag ging es nach Afrika. Es wurde von der Fußwaschung in der Bibel berichtet. Mittags kühlte man sich am nahegelegenen Badesee ab, da es in Afrika sehr heiß war. Danach gab es in Italien die Möglichkeit, eigene Münzen herzustellen. Des Weiteren wurde das Gleichnis der Weinstöcke und Reben behandelt.

Am Abend entführten Römer die Reiseleiterin. Zum Glück konnte sie wieder befreit werden, sodass die Reise nach Brasilien am nächsten Tag weitergehen konnte. Hier angekommen, erlebte die Gruppe in einer kleinen Kirche einen Gottesdienst zum Thema "Wasser zu Wein".

Das gute Wetter, abwechslungsreiche Spiele und die Workshops, bei denen Kreativität gefragt war, rundeten die Freizeitwoche ab.