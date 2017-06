Calw Albkracher rocken Pfingstturnier in Hirsau

Calw-Hirsau - Da war Dirndl und Lederhose fast schon Pflicht: Beim Partyabend am Sonntag mit den Albkrachern in Hirsau war mächtig was los. Die Stimmung im Festzelt brodelte. Auch am Samstag wurde gefeiert. Bei der Bad-Taste-Party dominierten schrille Outfits.