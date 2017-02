Calw Akademie hat einen neuen Besitzer

Die sgi, so Ludwig im Gespräch mit unserer Zeitung, habe sich auf die Revitalisierung von denkmalgeschützten Gebäuden, beziehungsweise Gebäuden in Sanierungsgebieten spezialisiert. Seit fast 30 Jahren bestehe man damit erfolgreich am Markt. Und zwar vor allem in Baden-Württemberg, Bayern sowie Rheinland-Pfalz.

Dabei greife man nicht auf Generalunternehmer zurück, sondern bevorzuge die Einzelvergabe. Davon könnte dann auch das heimische Gewerbe profitieren.

Die Pläne, die von der Ingenium Grundbesitz GbR für das Gebäude entwickelt worden sind, hat die sgi weitgehend übernommen. Im September vergangenen Jahres sind sie von der Stadt genehmigt worden. Gestern sprachen Niedballa und Ludwig wegen kleinerer Änderungen nochmals im Bauamt vor. Die sgi will auf die zunächst vorgesehenen drei Büros verzichten und nur Wohneinheiten realisieren – insgesamt 37 an der Zahl. Das sei im Bauamt wohlwollend registriert worden, so Ludwig.

Vermarktung läuft an

Wie er weiter erläuterte, will man demnächst in die Vermarktung der Wohnungen gehen. Er nimmt an, dass diese dann im dritten Quartal dieses Jahres "abverkauft" sind. Und dann, so Ludwig weiter, könne es mit dem Umbau gegen Jahresende aller Voraussicht nach losgehen. Genauso will auch Niedballa bei den drei vorgesehenen Neubauten vorgehen.