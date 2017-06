Calw Ärger um angebliche Obdachlosen-Zeitung hört nicht auf

Wechselnde Titelbilder, Inhalte, die sich kaum unterscheiden. Die Texte gleichen allgemeinen Reden und Pamphleten über Freiheit, Kapitalismus, Gerechtigkeit. So beschrieben mehrere Medien übereinstimmend den "Streetworker", eine angebliche Obdachlosen-Zeitung mit einem äußerst zwielichtigen Ruf. Der Ursprung der Texte beispielsweise sei fraglich, schreibt die Offenbach-Post, eine regionale Tageszeitung bei Frankfurt. Möglicherweise werde sogar das Urheberrecht verletzt. Und glaubt man der Bild-Zeitung, handelt es sich gar um eine "Abzock-Masche" von "Rumänen-Banden".

Auch in Calw hält man das Blatt nicht für koscher. Nachdem Anfang vergangenen Jahres mehrfach Verkäufer auf dem Wochenmarkt versucht hatten, das Produkt an den Mann zu bringen, hatte Ordnungsamtsleiter Matthias Rehfuß im April den Verkauf in der Hesse-Stadt untersagt. In einem Schreiben an den Verleger des Blattes, einen gewissen Tevfik Algac aus Darmstadt, begründete er dieses Verbot mit dem aggressiven Auftreten der Verkäufer sowie dem "belanglosen und lediglich zusammenkopierten" Inhalt.

Trotz des Verbots waren im Oktober erneut mehrfach Verkäufer aufgetaucht. Der Ordnungsamtsleiter hatte die Zeitungen sowie den Erlös beschlagnahmen lassen und mehrere Bußgeldverfahren gegen den Verleger eingeleitet. Der Verleger sieht es aber offenbar überhaupt nicht ein, zu bezahlen.