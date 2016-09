Calw "Ära der Lichtwächter" nimmt ihren Anfang

Ohne zu wissen warum, steckt sie plötzlich in einem Alptraum aus Gut und Böse, in dem die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Übernatür­lichem zu verschwimmen scheinen. Unerwartete Unterstützung erhält sie jedoch von David, einem mysteriösen Mann, und seiner Freundin. Gemeinsam nehmen sie den Kampf gegen einen mächtigen und furchteinflößenden Gegner auf.

Klaus Pfrommer, 1972 in Calw geboren und in Agenbach aufgewachsen, ist beruflich Bürokaufmann. Das Schreiben war für ihn aber schon immer ein großes Hobby. Zudem ist er leidenschaftlicher Musik- und Filmliebhaber. Vor einigen Jahren hat er schon einmal Kurzgeschichten veröffentlicht. Über ein Fernstudium hat er sich literarisch weitergebildet. An seinem ersten Buch hat er ein dreiviertel Jahr gearbeitet.

Pfrommer hat sich natürlich sehr gefreut, als ihm vom Südwestbuch Verlag (swb) in Waiblingen mitgeteilt wurde, dass es gedruckt wird.

Das buch: Klaus Pfrommer: Ära der Lichtwächer – Das Vermächtnis, swb-Verlag, 282 Seiten, 12,80 Euro