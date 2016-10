Calw "Adler" steht vor Pächterwechsel

Bevor im Frühjahr diesen Jahres Anke Wahl und Stefan Lakotta den traditionsreichen "Adler" wieder eröffnet haben, lag dieser in einer Art Dornröschenschlaf. Gegründet wurde er einst von Maria Haug. Zuvor hat es hier eine Metzgerei Georg Holzäpfel gegeben, der eine damals typische Gaststätte angeschlossen war. Zuletzt wurde die Gaststätte von Klaus Mundinger betrieben. Dann lag sie sieben Jahre lang darnieder. Was dazu geführt hat, dass sie Freudenberger vor der Neueröffnung von Grund auf restaurieren ließ,

Über die Gründe, nach etwas mehr als nur einem halben Jahr aufzuhören, wollte sich gestern Anke Wahl im Gespräch mit unserer Zeitung nicht äußern. Die Tatsache selbst hat sich natürlich in Stammheim längst herumgesprochen. Manche bedauern das.

"Viele Stammheimer Bürger freuten sich über die Eröffnung des so lange leer gestandenen Restaurants. Nach kurzer Anlaufphase klappte es sehr gut – das Essen ist lecker, das Personal freundlich. Unsere Familienfeiern und Mittag-/Abendessen sind bestens besorgt worden. Dass geschlossen wird, ist doch wirklich sehr schade", hat beispielsweise eine Leserin geschrieben.

Gehobener Charakter

Bernd Freudenberger setzt jetzt darauf, dass es mit seinem neuen Pächter fast nahtlos weitergehen wird. Bis er am 19. November anfängt, so erläuterte er unserer Zeitung gegenüber, sollen auch die fünf Fremdenzimmer vollends ausgebaut sein. Der "Adler" soll seinen gehobenen Charakter behalten, aber nach dem Willen des Besitzers vor allem eines werden: "Ein Lokal ganz fürs Dorf." Er glaubt, dass das jetzt realisiert werden kann. Stammheims Ortsvorsteher Patrick Sekinger freut sich auf jeden Fall, dass das Lokal bleibt: "Das ist gut für den Ort", meinte er unserer Zeitung gegenüber.

Nichts ist bekanntlich so beständig wie der Wechsel. Das gilt natürlich auch für die Gas­tronomie – in diesem Fall für den Stammheimer "Adler". Der ein oder andere mag es jetzt bedauern, dass es hier, nachdem das Lokal gerade erst aus dem Dornröschenschlaf erweckt worden war, demnächst einen Pächterwechsel geben wird. Anderseits wohnt jedem Anfang auch ein Zauber inne. Und unter dem Gesichtspunkt darf man sich in Stammheim durchaus freuen. Weil da mit Hartmut Kaiser jemand zurückkommt, der hier als früherer Wirt der "Sonne" einen sehr guten Namen hatte. Dazu kommt, dass der Besitzer der Gaststätte fest davon ausgeht, mit ihm das umsetzen zu können, was er sich von Anfang an vorgenommen hatte: ein Lokal für das Dorf, also für Stammheim. Wenn auch auf gehobenem Niveau. Wenn das keine erfreulichen Aussichten sind ...