Calw 5000 Euro für mehr Farbe am ZOB?

Um eine Sanierung kommt die Stadt nicht herum. In diesem Zusammenhang will Oberbürgermeister Ralf Eggert in der nächsten Sitzung des Gemeinderats herausfinden, ob sich das Gremium mit einer Idee von ihm anfreunden kann, hinter der nicht das Kind im Manne, sondern das Kind des Mannes – nämlich Sohn Julian – steht: Wenn es nach Eggert geht, soll der ZOB farbig herausgeputzt werden. Die Sitzung beginnt, wie berichtet, am kommenden Donnerstag um 18 Uhr im Hirsauer Kursaal.

Der Omnibusbahnhof, so erläuterte der OB auf Anfrage unserer Zeitung, sei auch aus Sicht seiner Geometrie ein interessantes Bauwerk. Aber das sei bei dem bisherigen grauen Farbton auf den ersten Blick kaum zu erkennen. Vom Gemeinderat wolle er jetzt erfahren, ob das beibehalten oder geändert werden soll.

Spielzeug des Sohnes