Calw 5000 Essen, 260 Helfer, 170 Bäcker

Auch die zusätzlichen Angebote wie die Segnungs-, die Beratungs- sowie die Kinderspielecke seien sehr gut frequentiert gewesen, so Raschko. Die Angebote, einen Arzt oder Friseur kostenlos aufzusuchen, wurden ebenso häufig in Anspruch genommen; auch hier zeigten die Besucher keine Scheu.

Dies alles sei jedoch nur möglich gewesen, weil 260 ehrenamtliche Helfer die Calwer Vesperkirche zu dem gemacht hätten, was es schlussendlich geworden sei. So waren täglich rund 50 Helfer im Einsatz.

Eine weitere imposante Zahl: Insgesamt wurden fast 500 Kuchen von rund 170 fleißigen Bäckern gespendet.

Außerdem, obwohl pro Essen nur ein Euro verlangt wurde, kamen durchschnittlich drei Euro zusammen. Weitere Spenden verschiedener Firmen rundeten die Einnahmenseite ab. Aus dieser Sicht steht einer Wiederholung nichts im Wege, da schon jetzt sowohl die Verantwortlichen, als auch zahlreiche Helfer an der Mitarbeit an einer zweiten Calwer Vesperkirche Interesse gezeigt haben.

Gespräche notwendig

Raschko betont jedoch, dass es noch einige Stolpersteine gebe. Die hauptamtlichen Helfer von Kirche, Diakonie sowie der Erlacher Höhe seien durch die Vesperkirche viel beschäftigt gewesen, hier suche man noch eine Möglichkeit, diese etwas zu entlasten.

Ein weiterer Punkt sei auch das finanzielle Risiko. Derzeit sei noch nicht absehbar, ob die schwarze Null erreicht werden könnte. Um diese dann für eine mögliche Wiederholung sicherzustellen müssten weitere Gespräche mit Stadt, Landkreis und weiteren potenziellen Sponsoren geführt werden.

Als Beispiel für einen hohen Kostenaufwand nennt der Pfarrer, dass die Kirchenbänke auszuräumen und einzulagern auch nächstes Jahr wieder von einer Spedition übernommen werden müssten. Dies zu bezahlen würde den Etat deutlich übersteigen.

Raschko zeigt sich jedoch davon überzeugt, dass diese kleinen Stolpersteine auf dem Weg zu einer Wiederholung beseitig werden können.

Hunderte Helfer und Tausende Mahlzeiten haben in den vergangenen Tagen dazu beigetragen, verschiedenste Menschen an einen Tisch zu bringen. Der ersten Calwer Vesperkirche sei Dank! Ein Erfolg im ersten Anlauf – wenn auch mit kleinen Schönheitsfehlern. Beispielsweise ist unklar, ob das Projekt sich finanziell selbst getragen hat. Wie Erlacher Höhe, Diakonie und Kirche bei einer möglichen zweiten Auflage entlastet werden könnten, steht auch noch nicht fest. Und trotzdem hat Projektleiter und Stadtpfarrer Dieter Raschko recht, wenn er lediglich von Stolpersteinen spricht, die sich beseitigen lassen. Schon deshalb, weil die Vesperkirche mehr ist, als ein Projekt, das sich in Zahlen messen lässt. Sie ist ein Ort, an dem Unterschiede verschwimmen und Menschen zusammenrücken. Ein Ort der aufrüttelt – und an dem man festhalten sollte. Allen Stolpersteinen zum Trotz.