Calw 35 Stelen sollen an Denkwürdiges erinnern

Zu erinnern ist an den Stifter des Georgenäums Emil v. Georgii-Georgenau, den Ökonomierat Eugen Horlacher oder an den Direktor der Höheren Handelsschule Karl Zügel. Wolfgang Klempp zeigte sich als profunder Kenner des schwäbischen Dialekts. Am Bahnhäusle der Württembergischen Schwarzwaldbahn (übrigens ein Kulturdenkmal) rezitierte er ein Gedicht auf schwäbisch "Wie sich einer die Eisenbahn vorstellt".

Ein paar Meter weiter, am Ende des Schneckenwegles, bekamen die Augen von manch einem Ur-Calwer ein eigenes Leuchten. Anfangs der 1950er-Jahre waren sie noch Jungspunde gewesen. Stopper zeigte seltene Fotoaufnahmen der Kreismeisterschaften im Seifenkistenrennen auf der Stuttgarter Straße. Die "Oohhs" und "Aahs" waren Ausdruck der Erinnerung an das Kindsein. Ähnliche Reaktionen riefen die Erzählungen an der Bockwiese hervor. Manch mutiger Calwer raste bei der Calwer Ski-Vereinsmeisterschaft den Hang hinunter. Der Streckenrekord soll bei 37 Sekunden gelegen haben.

Überhaupt war es eine Bereicherung, dass alte, aber jung gebliebene Calwer Bürger Interesse für die Geschichtserhaltung ihrer Stadt zeigten und mit wanderten. Gerade von den Brüdern Paul und Werner Gräf konnte man manch spannende Anekdote von damals erfahren, die so in keinem Geschichtsbuch zu finden ist. Auch Oberbürgermeister Ralf Eggert spitzte immer wieder aufmerksam die Ohren und erfuhr Neues über diese Stadt, der er seit 2011 vorsteht.

Stopper, der Mitinitiator der Stelenidee, konstatierte, dass ein Teil der Finanzierung noch zu bewerben sei. Er ist sich sicher, dass bald die Gesamtfinanzierung steht, würden doch die Sponsoren mehrfach gewinnen. Zum einen wird ein attraktiver Flyer für Aufmerksamkeit sorgen. Auf der Stele selbst wird der Spender bleibend erwähnt. Der Verein C.A.L.W selbst bringt sich mit seiner Arbeitskraft ein, die unter anderem für die Montage notwendig sein wird. Selbstverständlich sind weitere Ideen und mitwirkende Bürger willkommen.