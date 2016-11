Calw 20. 000 Haushalte können nicht telefonieren

Was kann man also tun? Abwarten und Tee trinken. Kurze Zeit später kommt wenigstens die erste offizielle Meldung. Kunden, die Telefonie über eine FritzBox programmiert haben, hätten nach einem Update Probleme. Insgesamt ist von 20 000 Haushalten in Baden-Württemberg die Rede. Nicht vom Internet. Dieses Problem gibt es aber immer noch. Was nun? Nachdem über die Hotline erneut nichts zu erreichen ist – die Wartezeit geht weit über die von Unitymedia angekündigten 30 Minuten hinaus – ein Chat via Facebook.

Auch hier ist nur der Verweis auf die Pressemitteilung zu finden. Und keine Hilfe für ein Problem, das augenscheinlich nicht direkt mit der Störung zu tun hat.

Wie kann man nun seinem Ärger Luft verschaffen? An die vielen User denken, die auf Facebook Kommentare posten. Viele davon sind Geschäftskunden, denen geht es an die Existenz. Da bin ich ja noch richtig gut dran, denke ich und genieße das funktionierende Internet bei der Arbeit.

Doch am Abend die nächste Enttäuschung: Die Leitung ist immer noch tot. Ein weiterer Anruf bei der Hotline bringt immerhin Folgendes zutage: "Für ihre Postleitzahl liegt eine Störung in allen Diensten vor, wir bitten dies zu entschuldigen". Nun, immerhin wurde das Problem mal als solches erkannt. Jetzt muss es nur noch behoben werden.

Vermeintliche Erlösung

Freitagmorgen endlich die vermeintliche Erlösung, um 10.14 Uhr kommt per SMS: "Die Störung in ihrer Region ist behoben worden. Sollte ihr Service weiterhin beeinträchtigt sein, kontaktieren Sie uns bitte erneut." Dann auf der Arbeit und daher auf alle Fälle im Genuss eines funktionierenden Internets ein kurzer Blick auf Facebook: "71032, Böblingen, DNS-Fehler, keine Verbindung möglich".

Was stimmt nun? Die SMS von Unitymedia, oder die Kommentare in Facebook? Die Geschichte ist wie ein "Wechselbad der Gefühle", das Ende ist offen.