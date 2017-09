Calw 17 Gründer rufen Verein ins Leben

Zunächst wurde den Anwesenden die Grundidee der Initiatoren erläutert. Geplant ist der Umbau eines derzeit ungenutzten Tennisplatzes in Stammheim in Kooperation mit dem Tennisclub und der Stadt Calw. Grundidee des Vereins ist das freizeitliche und freundschaftliche Miteinander beim Boule spielen zu erleben, ohne Verpflichtungen oder Zwänge.

Nach einer ausführlichen Fragerunde, in der unter anderem der finanzielle Rahmen des Vorhabens angesprochen wurde, fanden sich unter den Anwesenden dann 17 Interessierte, vorwiegend aus Stammheim, welche sich für eine Vereinsgründung aussprachen. In der anschließenden Gründungsversammlung wurde zunächst der Vereinsname "Boulefreunde Stammheim" festgelegt und eine vorbereitete Vereinssatzung beraten. Da im Rahmen des Umbaus zunächst einige Investitionen auf den Verein zukommen werden, wurde ein Mitgliedsbeitrag von zunächst 20 Euro beschlossen, sowie ein einmaliger "Baustein" in Höhe von 25 Euro.

Zinsloses Darlehn