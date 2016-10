Burladingen Zwei Schwerverletzte bei Unfall nahe Ringingen

Mit vor Ort waren Kreisbrandmeister Stefan Hermann und Stadtbrandmeister Ilija Pilic. Während die Abteilung Ringingen die Sicherung der Fahrzeuge gegen Brand und Elektroschlag übernahm, befreite die Abteilung Burladingen mit hydraulischem Rettungsgerät die in ihrem Fahrzeug eingeklemmte Fahrerin. Wie schwer die Verletzungen waren, mag man der Zeit entnehmen, die verstrich bis sie in den Rettungswagen stabilisiert und für den Transport im Rettungshubschrauber vorbereitet waren. Erst rund eineinhalb Stunden nach Alarmierung der Rettungskräfte hob der erste in Richtung Tübingen ab. Das für den zweiten Hubschrauber angepeilte Ziel Klinikum Stuttgart musste verworfen werden, da der Nebel ein Landen nicht zuließ. Er musste dann Kurs auf Ulm nehmen.

Auf der Kreisstraße, besonders in Richtung Burladingen, waren lange Staus mit stundenlanger Wartezeit unvermeidlich. Die meisten Brummifahrer trugen es mit Gelassenheit, Autofahrer versuchten teilweise zu wenden oder versuchten ihr Glück über gesperrte Feldwege.