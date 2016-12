Burladingen Zum dritten Mal Gastgeber

Ab 20 Uhr findet in der Stadthalle der Ringball für die Mitglieder der Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte statt, während bei der Zunftstube mit Barzelt und DJ sowie in verschiedenen Besenwirtschaften und Lokalen die Partynacht steigt.

Am anderen Morgen findet ebenfalls in der Stadthalle der Zunftmeisterempfang der Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte statt und um 13.30 Uhr gibt es den großen Narrensprung vom Kreisverkehr zum Festplatz mit rund 4 000 Hästrägern. Für Bewirtung an der Zunftstube, auf dem Festplatz und in verschiedenen Besenwirtschaften entlang der Umzugsstrecke ist gesorgt.