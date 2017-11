Burladingen Zuhörer des Krimiautors erkennen viele bekannte Orte

"Oh Älble, sei rau!" – der Titel des Krimis verrät zumindest die Gegend, in der er spielt. Und er verrät die Liebe zur Landschaft und den Menschen der Schwäbischen Alb, welche Bernd Weiler gekonnt umschreibt. Schließlich lebt er mit seiner Familie in Pfullingen. Geboren wurde er 1959 in Eislingen an der Fils, studiert hat er in Tübingen. Eine Bodensee-Krimireihe hat der Lektor, Autor und Hausmann, wie er sich selbst vorstellt, bereits herausgebracht. Das neueste Werk, welches in Ravensburg beheimatet ist, war erst vergangene Woche erschienen. Und auch aus "Später Fall" las der Autor deshalb einige Seiten vor, um den Besuchern Lust auf mehr zu machen.

Doch am Sonntagabend in Salmendingen ging es um die Geschichte von Christian Schoch und um seine drei Leichen. Den Sonderermittler hat Weiler neu geschaffen und wird ihn wohl noch in weiteren Fällen ermitteln lassen. Da die Gebietsgrenzen Kommissare manchmal sprichwörtlich an ihre Grenzen kommen lassen, hat der Pfullinger seine Figur Schoch zum Sonderermittler gemacht, so dass er der Kriminalbehörde Stuttgart unterstellt ist. "Dann kann ich mit dem hinfahren, wo ich will", meint Weiler spitzbübisch.

Recherchiert wird dieses Mal in Trochtelfingen und Mägerkingen. Man trinkt ein Bier im Bräuhaus Albquell, man schaltet das Ordnungsamt in Mägerkingen ein und erkennt viele bekannte Orte. "Zuerst fahren wir in die Wimsener Höhle hinein", verdeutlicht Bernd Weiler zu Beginn seiner Lesung.