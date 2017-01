Burladingen Zeiten für Kirche haben sich gewandelt

Burladingen-Stetten. Die katholische Pfarrgemeinde St. Silvester Stetten beging am Morgen des Samstags das Patrozinium. Pfarrer Konrad Bueb zelebrierte das Hochamt und zog mit allen Ministranten aus Stetten und Hörschwag in die Kirche ein. Der Kirchenchor unter der Leitung von Kantor Michael Eisele sang zur Eröffnung das Lied "Silvester, Heiliger Vater". Mit "Transeamus", "Ein Licht in dir geborgen" und einem Überchor zu "O Du fröhliche" umrahmte der Chor die Messe. Pfarrer Konrad Bueb warf einen Blick auf den Kirchenpatron und ging der Frage nach, was der Heilige Silvester den Menschen jetzt noch mitgeben könne.

Der Heilige Silvester habe sein Amt in einer kirchlich sehr bewegten Zeit ausgeübt. Auch heute lebten die Gläubigen in einer sehr bewegten und sich verändernden Welt. Vor 40 Jahren seien die Kirchen sonntags noch voll gewesen, fast jeder Ort habe seinen eigenen Pfarrer gehabt. Heute habe sich das Blatt um 180 Grad gewandelt. Die Zahl der Gottesdienstbesucher sei stark zurück gegangen. Die katholische Kirche habe nicht nur einen Priester-, sondern auch einen Gläubigenmangel, in manchen Orten einen Mesner- und einen Organistenmangel. Andererseits habe es noch nie so viele Laien gegeben, die in der Kirche mitwirkten. Ein Pfarrer habe mehrere Gemeinden zu betreuen.

Doch bei allen Veränderungen sei der Heilige Silvester standhaft im Glauben gewesen. Er sei sogar für seinen Glauben ins Exil gegangen. Bei all den Veränderungen, die die Kirche und ihre Gemeinden heute durchleben müssten, gehe es letztendlich darum, den Glauben an Jesus Christus zu bewahren. Das sei jetzt nicht mehr so selbstverständlich wie vor 40 Jahren.