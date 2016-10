Burladingen Wolfgang Schroft legt Gemeinderats-Mandat nieder

Der 61-jährige Handelsvertreter ist auch Sprecher der Burladinger Vereine und in vielen Vereinen engagiertes Mitglied. So war er einige Jahre Vorsitzender des Fördervereins Sporthalle, ehrenamtlicher Geschäftsführer der Burladinger Sommerfarben, aktives Mitglied in der Stadtkapelle. Auch in den Gemeinderatssitzungen machte Schroft sich immer wieder für die Vereine stark, galt aber als ruhiger besonnener Amtsinhaber und Mann des Ausgleichs.

Wolfgang Schroft legt sein Amt "schweren Herzens" nieder

Ein Jahr nach der Kommunalwahl erkrankte Schrofts Frau Käthe. Eine Operation, ein langer Klinikaufenthalt und viele Tage in der Reha waren die Folge. Schroft blieb dabei an der Seite seiner Frau, besuchte sie täglich. Ebenso sein Sohn Frank, der sich mitten im Wahlkampf als Meßstetter Bürgermeister befand, den er schließlich mit beeindruckendem Ergebnis gewann. Wolfgang Schroft ist Handelsvertreter berufstätig und hat aufgrund dessen und seiner familiären Situation in den Gemeinderatssitzungen in diesem Jahr mehrfach entschuldigt gefehlt. "Das ist nicht wie ich mir das vorstelle mein Amt auszuüben", bekannte er auf Anfrage unserer Zeitung.