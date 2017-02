Burladingen Wird Ebert zum Standort-Risiko?

Burladingen. Die Antwort auf eine Nachfrage unserer Zeitung gestern ließ an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: "Unabhängig davon, dass ich mich persönlich in keinster Weise mit der AfD oder deren politischen Ziele in Verbindung bringen lassen möchte, will ich mit den Standortkommunen meiner Einrichtungen abklären, ob das als gemeinsame Projekt mit der Stadt Burladingen geplante Ärztezentrum unter diesen Vorzeichen das Vertrauen nicht erheblich beschädigt", so Pfister. Bis zum Ergebnis dieser Abklärung werde deshalb vorerst der im März/April geplante Spatenstich verschoben.

Sollte das Ärztehaus-Projekt platzen, dann hätte Harry Ebert durch sein Verhalten nicht nur das Verhältnis zum Gemeinderat zerrüttet, sondern auch noch eines der zukunftsweisendsten Projekte seit Langem torpediert. Der Burladinger Bürgermeister würde damit endgültig zum Standort-Risiko.

Kaspar Pfister jedenfalls hat keine Lust, Energie und Geld in eine Stadt zu investieren, dessen Bürgermeister überregional mit negativen Pauschalaussagen über Flüchtlinge in die Schlagzeilen gerät. "Ich bin erschüttert über die aktuelle kommunale öffentliche Auseinandersetzung in Burladingen", schreibt er. Sein Unternehmen BeneVit stehe für "Wertschätzung und Respekt gegenüber jedermann".