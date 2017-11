Burladingen "Wie geht eigentlich Leben?"

Diese Frage stellte er an den Beginn seiner Ausführungen. "Braucht es nur die richtigen Klicks und alles andere ist ein Klacks? Alles wird super, krass, mega, genial?" – "Spirit ist mehr als das optimale Outfit" – "modern aber nicht modernd". Der Domdekan versuchte zu verdeutlichen, welchen Spagat die Jugendlichen in unserer schnelllebigen und digitalen Welt leisten müssen.

Man müsse den Mut haben, die Entwicklung zu wagen. Sich nicht verstecken, aber auch als Christ nicht aufdrängen. Wohl aber begreifen, dass das, was Jesus uns Menschen schenkt, nicht mehr zu toppen ist. Doch die Freiheit, die Gott uns schenkt, so Domdekan Möhrle, sei anspruchsvoll und Christsein nicht immer ein bequemer Weg. Und gerade am Martinstag erinnerte er daran, dass man sich engagieren müsse und mit anderen teilen: "Wer nur an sich denkt, der kommt zu kurz." Es gehe um das große Miteinander. Und die prägnante Predigt endete mit dem Versprechen, dass dies keine "Firmung to go", sondern eine "Firmung to go on" sei.

Derart im Glauben gestärkt, wurden die 59 Firmanden gesalbt und gesegnet. Sie wirkten selbst an der Messe mit und brachten sich ein. So auch die Priester Konrad Bueb, Cornelius Chukwu und Gunther Storz. An diesem besonderen Tag war die große Fideliskirche restlos gefüllt, während der Junge Chor für einen sehr feierlichen und vor allem musikalischen Gottesdienst sorgte.

Im Anschluss konnte man beim Stehempfang im Pfarrsaal noch mit Domdekan Andreas Möhrle und der gesamten Festgesellschaft ins Gespräch kommen.