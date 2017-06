Burladingen Wichtigstes Amt bleibt unbesetzt

Neben der finanziellen Unterstützung der Schulen nahm die Wiederbesetzung der Stelle der Vorsitzenden großen Raum ein. Ein Unterfangen, was bislang nicht so ganz gelang. Für das Amt des Stellvertreters wurde Bereitschaft signalisiert – aber nur, wenn der Vorsitz besetzt ist.

Gefördert wurden die Ferienspiele sowie das Projekt "Alkohol" der Jugendhilfe. An der Erich-Kästner-Schule wurde das Projekt "Heilpädagogischer Unterricht mit Pferden" gefördert, und für das Progymnasium wurde eine Exkursion in das KZ Dachau sowie eine zweitägige Fahrt nach Colmar. Im Rahmen des Schulverbundes wurde der Besuch der LEA in Sigmaringen sowie der Vortrag eines syrischen Flüchtlings.

Kassiererin Anne Barth brachte ihren Bericht kurz und bündig auf die Reihe. Über das Fehlen von Geld braucht sich der Förderkreis, dank zahlreicher Spender und Unterstützer, nicht zu beklagen. Die steigende Mitgliederzahl lässt finanzielle Unterstützung weiterer Projekte als gesichert ansehen.

Die Wahlen zeigten dann das derzeitige Dilemma des Vereines auf. Die laufenden Geschäfte werden vom geschäftsführenden Vorsitzen geführt, alle Ämter bis auf die der beiden Vorsitzenden sind ordnungsgemäß besetzt, und die Finanzen sind in Ordnung. Johannes Toni Schmidt wird sich weiterhin auf die Suche machen müssen, die Ämter zu besetzen.

Keine Logos – aber Buttons

Sollte dies nicht gelingen, droht der Gang zum Amtsgericht, das dann einen Vorsitzenden bestimmt.

Als geschäftsführender Vorsitzender wurde Johannes Toni Schmidt bestätigt, und als Elternvertreter wurden Kathrin Fuchs und Melanie Schoser gewählt.

Bei der Verabschiedung von Susanne Andres-Reischle fand Johannes Toni Schmidt anerkennende und verständnisvolle Worte. In den sechs Jahren ihrer Tätigkeit habe sie den Schulförderkreis geprägt und repräsentiert. Verabschiedet wurde auch Oliver Bieger, der wegen seiner Tätigkeit in vielen anderen Vereinen für eine weitere Amtsperiode nicht mehr kandidierte.

Der Punkt Anregungen brachte naturgemäß viel Wünschenswertes, dabei auch manches, was wohl nicht so notwendig ist. So auch der Aufdruck des Logos des Schulförderkreises auf die T-Shirts der Ferienspiele. Ein Aufdruck, der dem Förderkreis wegen der Kosten zu hoch erschien. Der Einwurf eines Lehrers, dass dies durch einen erhöhten Zuschuss der Stadt ausgeglichen werden könne, kam nicht gut an. Letztendlich einigte man sich so: Es werden Buttons mit dem Logo des Förderkreises angefertigt, eine entsprechendes Gerät steht der Jugendarbeit zur Verfügung, und die Kosten bleiben vertretbar.