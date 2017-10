Burladingen Wenn in Stetten Baumstämme fliegen

Burladingen-Stetten (hp). Obwohl sich das Wetter am Tag der Deutschen Einheit anfangs mit Dauerregen präsentierte, kamen die ersten Teilnehmer pünktlich um elf Uhr und die Zahl der Teilnehmer lag mit 68 sogar leicht über der des Vorjahres. Die Stimmung auf dem Sportgelände Heilenberg war hervorragend und die Athleten gaben ihr Bestes. Ab elf Uhr traten die Sportler zu Baumstammweitwurf, Steinstoßen, Schleuderball und Weitsprung aus dem Stand an. Für Speis und Trank hatten der stellvertretende Vorsitzende Michael Steinhart und der übrige Vorstand mit seinem Team im und vor dem Sportheim gesorgt.

Die Ergebnisse:

Am Ende lag bei den Kindern männlich Kai Schäfer mit 3036 Punkten vor Luca Schmid (2780), Nick Schuler (2745), Mathis Betz (2731), Matti Kunz (2355) und Jannik Kanz (2045). Bei den Mädchen siegte Sina Schäfer (3234) vor Tatjana Kern (2943), Alica Kunz (2893), Nele Fritz (2541) und Sarah Türk (2523). In der Jugend männlich gewann Jonas Ziegler (3999) vor Maximilian Betz (3712), Jens Kern (3418), Sebastian Saur (3070) und Niklas Betz (3012). In der Jugend weiblich Cora Reiser (4488) vor Alina Lorch (3649), Verena Riedinger (3587), Katharina Saur (3363) und Lea Heinzelmann (3285). In der Damenwertung gewann einmal mehr Natalie Abt (4011). Ihr folgten Claudia Heinzelmann (3862), Sabine Türk (3819), Melanie Schäfer (3708) und Jaqueline Ziegler (3332). Zahlreiche Titel auf dem Heilenberg hat bereits Bernd Freudenmann eingefahren. So auch dieses Jahr mit 5295 Punkten deutlich vor Martin Maier (4808), Siegfried Locher (4783), Frank Dorn (4772) und Alexander Ulmer (4655). In der Team-Wertung lag bei den Herren der FC Lutscher (18400) vor dem JC Stetten (17538), Lotti Karotti (17529), Fritzle mit Anhängsel (16551), 0815 (16260) und der Feuerwehr Stetten (15979). Bei den Damen stellte AWG (14876) das beste Team vor Mixed Team (13097) und Fritzle mit Anhängsel (12466). Das beste Jugend weiblich Team hatten die Tennis Junjorinnen (13772) vor Fritzle mit Anhängsel (13165) und Pempers Rocker (13132). Bei Kinder männlich ging der Sieg an die Muskeltiere (10606) vor Super Jugend (6075) und bei weiblich an die Super Girls (11593) vor Schmetterlinge (6163).