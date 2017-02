Burladingen Wenn der Motor nicht mehr will

Burladingen. "Das ist eine absolute Premiere", sagt Robert Schmid kurz vor Kursbeginn lachend, während er in der Garage des Burladinger Bauhofs das nötige Material zusammenträgt, "Rasenmäherselbsthilfe hat bisher noch keiner gemacht." Der gelernte Kfz-Mechaniker schraubt schon sein ganzes Leben an Sachen herum, wie er sagt, ob Lastwagen oder Motorräder. Nun will er ein paar Hobbygärtnern die Funktionsweise eines Rasenmähers näherbringen – denn "letztendlich ist das auch nur ein Verbrennungsmotor."

Tricks bei der Reinigung

Viele Teilnehmer erscheinen gut gewappnet in Arbeitshosen, stellen Fragen und machen sich eifrig Notizen. Schmid beginnt mit ein paar grundsätzlichen Tipps. Natürlich sollte die Lüftung des Mähers nicht mit Gras verstopft sein, und zur Reinigung darf er nicht auf dem Luftfilter liegen, da sonst Öl hineinlaufen könnte. Passend zum Thema zeigte Schmid gleich, wo sich die Ölablassschraube befindet. Nach ungefähr 25 Betriebsstunden sollte ein Ölwechsel erfolgen. Allgemein muss man darauf achten, dass das Öl noch "goldig", und nicht schwarz, ist.