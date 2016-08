Burladingen Was wird aus Stettens Wahrzeichen?

In der Bürgerfragestunde der Sitzung vor der Sommerpause ging es nicht nur um die umstrittenen Bauplätze im Baugebiet Eschle. Einer der Anwesenden wollte Auskunft über die Pläne, die es zur Ruine Hölnstein gibt. Immerhin gibt die Burgruine dem Teilort auch seinen Namen. In den vergangenen Jahren habe es dank der Aktiven des Schwäbischen Albvereins immer für die Grundsicherung gereicht, so Ortsvorsteher Hans Locher. Der weitere Verfall müsse aber fachmännisch von einer darauf spezialisierten Firma gemacht werden. Das Thema schien ihm aber so wichtig, dass er versprach, dem Hölnstein in einer der nächsten Sitzungen mehr Zeit zu widmen. Zudem hat der Ortschaftsrat bei der Anmeldung der Mittel für den Haushalt auch die Sanierung der Ruine in die Liste aufgenommen.

Tatsächlich hat der Albverein, zum Beispiel beim jüngsten Umweltaktionstag, mit Eimern, Schaufeln und Mörtel dafür gesorgt, dass da an manchen Mauern die Steine noch ein Weilchen aufeinander bleiben. Die Burgstelle Hölnstein stammt aus dem 11. Jahrhundert. Die erste urkundliche Nennung von Stetten erfolgte 1275. In Archiven werden die Herren von Hölnstein um 1050 erwähnt und auch keramische Streufunde lassen darauf schließen, dass es sich um eine der ältesten Höhenburgen im Südwesten handelt.

1985 ging die Ruine über Stetten in den Besitz der Stadt über. Zur damaligen Sanierung schoss der Fürst von Sigmaringen 20 000 Euro zu, 50 000 kamen vom Denkmalamt. Seitdem hat es keine große Sanierungsmaßnahme mehr gegeben. Die ehemalige Burganlage mit Vorbefestigung, geschützt durch eine östliche und südliche Mauer mit Gräben, hatte eine große und kleine Höhle sowie eine Durchgangshöhle und verfügte über einen Wohnturm mit Gewölbekeller, Burghof und Gebäuden. Auch ein alter Brunnen ist noch erhalten.