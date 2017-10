Burladingen Wanderer haben einen tollen Ausblick aufs Donautal

Die Anreise erfolgte am Freitag, erster Termin war am Abend die Burgführung mit Donautal-Guide Armin Hafner. Er führte die Kinder in der ganzen Burg herum und konnte viele Geschichten zum Besten geben, da er selbst zeitweise auf der Burg gelebt hatte. Auch über die Vergangenheit der Jugendherberge gab es einiges zu erfahren. Währenddessen sorgten die Eltern für das Abendessen und bezogen die Betten. Nach der Führung trafen sich alle im Aufenthaltsraum zum Hot-Dog-Essen und gemütlichen Beisammensein.

Am nächsten Morgen begrüßte die Familiengruppe noch fünf zusätzliche Wanderer aus Stetten und Melchingen, welche die geplante Wanderung mit in Angriff nehmen wollten. Bei traumhaftem Wetter ging es zuerst über Wald-, Feld- und Wiesenwege zur Jägerhöhle und danach zur Rast ins nahegelegene Jägerhaus an der Donau. Dort stärkte sich die Gruppe, die Kinder nutzten im Anschluss daran noch ausgiebig den Spielplatz.

Der weitere Weg führte die Gruppe den Donauradweg entlang nach Beuron und dann Richtung Burg Wildenstein. Am Trauf entlang bot sich noch manch toller Ausblick auf das Donautal und seine imposanten Felsen. Die gesamte Strecke betrug rund 14 Kilometer, und nur eine Handvoll der Wanderer nahm den angebotenen Shuttle ab Beuron zur Jugendherberge zurück in Anspruch.