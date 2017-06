Burladingen Wachholderbuschweg: kein Parkplatz

Burladingen-Hausen. Die Idee eines Hausen-Wanderweges, der sich in Karten und im Werbematerial oder wie heutzutage üblich, in den einschlägigen Apps für Wanderer und Naturfreunde findet, hatte Ortsvorsteher Erwin Staiger mit seinen Räten schon vor über einem Jahr entwickelt. Gemeinsam schnürten die Ortsverantwortlichen die Schuhe und guckten eine Strecke aus. Sie soll, beginnend vom Parkplatz am Schützenhaus in Hausen, die B 32 querend, die Serpentinen hinauf Richtung Hermannsdorf zum Abenteuerspielplatz um dort, also rund um den "Heinrich" und über den Binsenberg, wieder zurück führen. Als Name wurde der "Wachholderbuschweg" ausgesucht.

Beim gemeinsamen Begang entstand die Idee auf halber Höhe vielleicht für jene, denen der steile Aufstieg doch zu beschwerlich würde, noch einmal einen Wanderparkplatz mit drei oder vier Plätzen auszuweisen und die Auffahrt bis dahin, die derzeit nur Fahrzeugen der Landwirtschaft und des Forstes gestattet ist, frei zu geben. Das hätte die rund zehn Kilometer Rundstrecke um vier verkürzt und sie weiteren Menschen zugänglich gemacht.

Zwei mögliche Plätze, an denen auf der Seite der Strecke bisher Holz gelagert wird und die mit ein paar Schottersteinen einfach zum Wanderparkplatz hätte umfunktioniert werden können, hatten sich die Räte bei ihrem Probewandern auch schon ausgesucht. Allerdings: Das müsste von der Naturschutzbehörde genehmigt werden, hatte Ortsvorsteher Erwin Staiger bei Melanie Mayer, Sachbearbeiterin im Bauamt, in Erfahrung gebracht. Denn diese Stellen lägen im FFH-Gebiet – also in geschützten Bereichen. Und Staiger machte keinen Hehl aus den Konflikten, die sich daraus ergeben könnten. Mehr Müll, Unruhe im Wald, verärgerte Jäger.