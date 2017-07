Im Rahmen der Kooperation von Grundschule und Kindergarten haben Schüler der Klasse 1a der Grundschule Burladingen in den neuen Räumen des Kindergartens Rasselbande in Gauselfingen den künftigen Erstklässlern des Katholischen Kindergartens St. Fidelis und des Kindergartens Rasselbande eine Lesestunde präsentiert. Mit großer Freude zeigten die Grundschulkinder beim Vorlesen den Vorschülern, was sie im Laufe des ersten Schuljahres gelernt haben. Die Vorschüler verfolgten mit Spannung die Geschichte von "Annabell spielt Theater". Alle Kinder waren begeistert und beteiligten sich rege beim anschließenden Gespräch über die Geschichte. Bei gemeinsamem Spiel im Garten klang die harmonische Kooperationsveranstaltung aus.