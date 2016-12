Burladingen Vorreiter und Vordenker von der Alb

In München und Tübingen studierte er Sport und Germanistik und wurde schließlich Berufsschullehrer in Tübingen und Reutlingen. Er heiratete und bekam zwei Töchter. Schließlich lernte er Bernhard Hurm kennen, der war einer seiner Schüler. Zellmer und Hurm verband die Liebe zu Literatur und Dramatik, zu Theater und Bühne. Alsbald hatten sie eine Gruppe junger Studenten um sich geschart, die alle das gleiche wollten: ausbrechen aus den von den Vätern vorgezeichneten Bahnen, andere Wege gehen, kreativ sein, Theater spielen.

Zellmer wurde zum Vorreiter und Vordenker der Gruppe. "Sein Mut war mit maßgeblich, dass wir das angefangen haben", sagt Intendant Stefan Hallmayer heute über die Gründung des Lindenhof- Theaters im Jahre 1981.

Die ersten Jahre waren hart, aber dann war der Lindenhof ein Begriff, erst regional, dann überregional, heimste Preise ein, wurde bundesweit beachtet. Eine Sensation war die von Zellmer geschriebene Hexensaga "Tag oder Nacht oder jetzt", mit dem das Provinztheater bundesweit Furore machte und das den sagenhaften Aufstieg des Theaters Lindenhof begründete. Inzwischen ist der Lindenhof bekannt für die fantasievolle Umsetzung historischer und regionaler Stoffe.

Zellmer wurde ausgezeichnet mit der Landes-Verdienstmedaille und bekam zusammen mit Bernhard Hurm den Ludwig-Uhland-Preis 2011. Mit seinem Freund Hurm hat Zellmer auch einen Thaddäus-Troll-Abend auf die Bühne gebracht, "Kenner trinken Württemberger", von dem es innerhalb von 30 Jahren mehr als 1500 Aufführungen gab. Seit 2002 spielen sie zusammen auch das Folgeprogramm "Südliche Tage – Württemberger undsoweiterundsofort", eine Schwabenkunde für Fortgeschrittene.

Aus dem operativen Geschäft beim Lindenhof hat sich Zellmer längst zurückgezogen, allerdings wohnt er noch immer in der Dachwohnung über dem Theater. Er schrieb 2001 seine Erzählung "Puccinis Turm", 2012 folgte sein autobiografischer Roman "Himmelsberg, Engelswies", er veröffentlichte "Mein lieber Schiller – ein leicht schräges Lesebuch", eine Hommage an Schwabens größten Dichter. Erst vor Kurzem hat er "’s Melchinger Brevier" zusammen mit Hurm wieder neu aufgelegt.

Im Jahre 2012, mitten in den Dreharbeiten des Films "Global Player", in dem Zellmer den Textilfabrikanten Beck spielt, erkrankte er schwer. Die Ärzte diagnostizierten die Autoimmunerkrankung Morbus Wegener. Zellmer musste ins künstliche Koma versetzt werden, es folgten neun Wochen in der Klinik, Reha und Chemotherapie. Seitdem, so Zellmer einmal, freue er sich unheimlich des Lebens.

Die Liebe zum Theater und zur Bühne hat der Wahl-Melchinger an seine Töchter Cathrin und Sabine weiter gegeben. Cathrin Zellmer ist Schauspielerin in Stuttgart, ihre Schwester Sabine Kostümschneiderin an der Stuttgarter Oper und im Ballett. Die beiden Frauen werden nicht die einzigen sein, die dem Herrn Papa heute zum 70. gratulieren.