Burladingen Von Macht und Ohnmacht

Susanne Hinkelbein wagt sich hoch hinaus. In dem "Machtspiel in 100 Metern Höhe", wie die Theatermacher es untertiteln, geht es um zwei Schwaben, die unabhängig voneinander beauftragt werden, hoch im Norden Deutschlands eine Windkraftanlage polnischen Fabrikats zu reparieren. Sie treffen hundert Meter über dem Grund in der Gondel des Windrads aufeinander. Der eine leidet an Klaustrophobie, der andere hat Höhenangst.

Keiner von beiden ist imstande, die polnischen Anleitungen zu verstehen, geschweige denn die richtigen Hinweise ins Sprachmodul einzugeben. Sie stoßen bei ihren Reparaturversuchen auf eine Kette von Hindernissen und verfangen sich im Räderwerk der Maschinerie. Beim ultimativen Versuch, die Turbine in Gang zu setzen, wird klar: Die Windkraftanlage macht nicht aus Wind den Strom, sie macht aus Strom den Wind. Das könnte zur Persiflage aufs Mithalten in der Modernisierung, auf Arbeitsmarktverlierer beim Thema Industrie 4.0 und einer mit Augenzwinkern verpackten Kritik an immer höher geschraubte Anforderungen in der Arbeitswelt werden.

Die Tücken der Technik und die Ohnmacht der menschlichen Existenz

Für Regisseur Siegfried Buhr, geht es, wie er in der Pressekonferenz am Lindenhof sagt, um die Tücken der Technik sowie Macht und Ohnmacht der menschlichen Existenz. Hinkelbein geht sogar noch einen Schritt weiter, sieht auch politisch Hochaktuelles in dem Stoff. Es sei, so die 64-jährige Künstlerin, auch eine Parabel darauf, was passiert wenn die falschen Leute an die Macht kommen wenn die Systeme so komplex sind. Für Lindenhof-Intendant Stefan Hallmayer ist es "eine aufregende Miniatur". Die Hauptrollen spielen die beiden Lindenhof-Urgesteine Berthold Biesinger und Franz Xaver Ott, die sich für eine Feldstudie auf dem Himmelberg in eine Windrad-Gondel in schwindelerregende Höhen begaben. Und, so betonten Hinkelbein und Bühr bei der Presskonferenz, "die Maschine spielt mit." Siegfried Bühr führt nicht nur die Regie, sondern er ist auch für Bühne und Kostüme verantwortlich. Sein Sohn Finn hat die Regieassistenz, und die musikalische Leitung liegt bei Susanne Hinkelbein.

Weitere Aufführungen sind nach der Premiere noch am Freitag, 20. Januar, Samstag, 21., Donnerstag 26., Freitag, 27., und Samstag 28. Januar, jeweils um 20 Uhr.