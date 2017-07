Burladingen Von Bulgarien nach Burladingen

Was die Schule angeht, hängte sich der Neu-Burladinger gleich mal rein. Miriam Kussauer auch. Klassenarbeiten arbeitete die Pädagogin auch in Englisch aus, so konnte Vladimir Dragiev gleich mal einsteigen in den Stoff und versäumte keine Prüfungen. Seine Muttersprache ist Bulgarisch, aber außer Englisch spricht Vladimir auch ziemlich gut Russisch und Serbisch. Ein Sprachtalent? Vladimir lacht. Nein. Seinen Schulabschluss schaffte er mit einem Notendurchschnitt von 1,5, legte in Mathe und MNT, also dem Fach Mensch, Natur und Technik einen glatten Einser hin, bekam einen Preis und den Sonderpreis in Mathematik. Und die deutsche Sprache, das sei bei der Eingewöhnung im neuen Heimatland dann wirklich doch das Schwierigste gewesen.

Sehnsucht nach der Familie im fernen Bulgarien

Trotzdem, jetzt nach drei Jahren beherrscht er sie problemlos. Was ihm fehlt, so gesteht er, sei die Restfamilie. Oma, Opa, Cousins und Cousinen, die alle in Bulgarien leben, mit denen er aber über die Sozialen Netzwerke versucht, in Kontakt zu bleiben.

Vladimir geht ab dem kommenden Schuljahr auf das Wirtschaftsgymnasium nach Hechingen und nach seinen Berufswünschen gefragt, kommt sie dann durch, die Liebe zu Zahlen und Mathematik. "Irgendwas mit Finanzen", so sagt er will er künftig machen. Und er könnte sich gut vorstellen dazu auch ganz woanders als in Deutschland zu studieren. Nicht nur der Sprachkenntnisse wegen, für Vladimir Dragiev wird das wohl kein Problem.

Aber wer schafft es und wie? Wie sieht konkrete Hilfe für Einwanderer an der Basis aus? In einer losen Serie mit dem Titel "Integration" ist der Schwarzwälder Bote in den vergangenen Monaten dem auf den Grund gegangen, hat von positiven Beispielen aus Firmen, Schulen, Kindergärten und Arbeitskreisen berichtet und schließt die Serie heute mit dem Schüler Vladimir Dragiev ab.