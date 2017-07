Burladingen Vom Land gibt’s eine satte Million

Der Lindenhof ist das einzige deutsche Regionaltheater. Es wird in Form einer Stiftung von den Kreisen Zollernalb, Reutlingen und Tübingen sowie der Sitzgemeinde Burladingen unterhalten. Hauk nannte es nicht nur ein "bedeutendes Theater", sondern es sei auch wichtige Begegnungsstätte und Veranstaltungsort. Rund 40 000 Besucher zählt das Theater Lindenhof in jedem Jahr. Die Hälfte davon kommt nach Melchingen, die andere Hälfte sieht die vielfach prämierten Inszenierungen bei Gastspielen in der Region.

Der dringend notwendige Umbau der Spielstätte wird rund 2,5 Millionen Euro kosten und soll in zwei Jahren und zwei Bauphasen über die Bühne gehen. Der Rückbau habe bereits begonnen, erklärte Burmeister-van Dülmen dem Minister. Dann werde zunächst das dringend notwendige Foyer als Glaskonstruktion zwischen den beiden Gebäudeteilen erstellt. Im zweiten Zug kommen dann die Garderobenräume, sanitäre Anlagen, ein Lastenaufzug und die dringend notwendigen energetischen Maßnahmen. Im Dezember 2018 soll die erste Phase beendet sein.

Bis nach der Sommerpause spielen die Lindenhöfler beim Sommertheater in Tübingen, in der Pausa in Mössingen, im Oktober auf der Burg Hohenzollern und sie wollen im Winter dann auch wieder eine Neuauflage ihrer Winterreise ins Programm nehmen.

Im Oktober des vergangenen Jahres hatte Kreistag Zollernalb für den Umbau und die Erweiterung des Lindenhof-Theaters bereits einen Baukostenzuschuss von 250 000 Euro genehmigt. Darüber hinaus wurde auch der laufende Betriebskostenzuschuss in den Jahren 2017 bis 2019 von bis dahin 30 000 auf nun 40 000 Euro erhöht. Von den Landkreisen Reutlingen und Tübingen kommen je 10 000 Euro. Der Gemeinderat der Stadt Burladingen bewilligte für das Großprojekt insgesamt 200 000 Euro. Neben dem Sanierungszuschuss in Höhe von 67 000 Euro gibt es über drei Jahre auch einen Betriebskostenzuschuss von 40 000 Euro.