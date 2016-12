Burladingen Volkshochschulprogramm für 2017 kommt

Fortgesetzt wird die erfolgreiche Kooperation mit der Hohenzollerischen Jakobusgesellschaft. Das Pilgern in Gruppen und auf bestimmten Abschnitten des Jakobus-Pilgerwegs kam so gut an, dass man 2016 sogar Interessenten abweisen musste. Das Pilgern wird offenbar für immer mehr Menschen zum Renner. "Es waren immer jeweils zwischen 45 und 50 Teilnehmer bei den einzelnen Pilgerabschnitten dabei", erzählt Hannes Reis, stellvertretender Vorsitzender der Jakobusgesellschaft, und der Vorsitzende Horst Bendix spricht davon, dass VHS und Pilger schon regelrechte Stamm-Teilnehmer haben, die andere Pilger kennengelernt und sich angefreundet haben. Gelegentlich, so Bendix, wurden auch kulturhistorische Stätten, die auf dem Weg lagen, besichtigt. Im Jahre 2017 will man mit dem Kinzigtäler Jakobsweg beginnen und ihn 2019 dann abschließen. Es geht in elf geführten Wanderungen über rund 200 Kilometer von Hechingen über Horb, Wolfach und Offenburg nach Kehl und Straßburg.

Das Schwerpunktthema des kommenden Jahres im Volkshochschulprogramm wird der Wald sein. Da geht es in Kursen und Vorträgen um Baumerkennung im Winter, um Wildtiere, Waldkräuter und darum, Holz mit allen Sinnen zu erfahren, bis hin zum Pilze suchen unter Anleitung. Es gibt Tai Chi im Grünen, eine Märchenwanderung und eine Führung zu den Altholzbeständen. Höhepunkt ist für Tanja Marquardt eine Lesung des Heidelberger Autors Michail Krausnick. Er wird aus seinem Roman "Beruf: Räuber" lesen, wo es um den Wald als Zufluchtsort geht, und auch aus seinem Buch "Auf Wiedersehen im Himmel" lesen. Es ist die Lebensgeschichte des Burladinger Sinti-Mädchens Angela Reinhardt. Sie sollte von einem Pflegeheim aus mit anderen Sinti-Kindern nach Auschwitz deportiert werden, entkam und überlebte.

Wieder im Volkshochschulprogramm sind eine Schneeschuhwanderung, eine Führung zu den Burgen der Umgebung, es gibt einen Kurs im Rasenmäher reparieren, einen Sensenkurs, "Schreinern für Frauen" und Fußreflexzonen-Massage für Paare.

Und wer spät dran ist mit einem Weihnachtsgeschenk, der kann sich bei Rathaus-Mitarbeiterin Luise Haiß auch noch einen Gutschein sichern und die Teilnahme am einen oder anderen Kurs einfach als Geschenk unter den Christbaum legen.

Auch für die Zukunft hat Tanja Marquardt einiges vor. Im kommenden Jahr soll die Internetpräsenz der Burladinger Volkshochschule realisiert werden. "Eigentlich längst überfällig", sagt die pädagogische Leiterin. Und sie will nach Sponsoren suchen für Kurse, die abgesagt werden müssten, weil die Anmeldungen hinter den Erwartungen zurück bleiben. So soll sicher gestellt werden, dass die Kurse stattfinden können.