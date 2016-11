Burladingen Vogelfreunde feiern: fünf Jahrzehnte, fünf Weltmeister

Am 27. März 1966 wurde der Verein Vogelfreunde Hausen in der Hauptversammlung des Landesverbands in Furtwangen beim Deutschen Kanarien- und Vogelzüchterbund aufgenommen. Zur offiziellen Gründungsversammlung am 7. Januar 1967 trafen sich dann 23 Mitglieder. Als Vorsitzender wurde Werner Haiß gewählt. Am 2. Februar 2000 wurde der Verein unter dem heutigen Vorsitzenden Bernd Sontheim in das Vereinsregister eingetragen.

Die jährliche Vereinsausstellung fand einst noch im Saal des Schützenhauses statt. 1984 wurde dann der "Schafstall" zum Züchterheim der Vogelfreunde und des Kleintierzuchtvereins. 1999 wurde das Gebäude in Zusammenarbeit umgebaut und um einen großen Ausstellungsraum erweitert.

Bekannt geworden ist der Verein besonders durch seine Erfolge bei Landes-, Deutschen- und Weltmeisterschaften. Schon fünf Weltmeister sind aus dem Verein hervorgegangen. 1984 gewann Albert Bieger mit gelben Kanarien die Goldmedaille in Pirmasens. Herbert Reiber wurde 2002 mit Kapuzenzeisigen in Ypres (Belgien) zum Weltmeister gekürt, und Wolfgang Stauß belegte 2005 in Bad Salzuflen mit Chinanachtigall den ersten Platz. Im Januar 2016 toppte Wolfgang Stauß seinen Erfolg und wurde in Portugal zweifacher Weltmeister, holte drei Mal Silber und ein Mal Bronze. Des Weiteren gab es Silber- und Bronzeplatzierungen bei den Weltmeisterschaften.